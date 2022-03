Čakali so jo zaman, sojenje je preprečil virus

V nadaljevanju preberite:

Tožilstvo ji je očitalo storitev več poslovnih goljufij in pranje denarja. Špela Peternel je krivdo zanikala in zatrdila, da se je še kako ukvarjala s projektom, na koncu pa je sodno dvorano lahko zapustila z nasmehom na obrazu, saj je tožilka po izvedenem postopku, ker ni bilo mogoče z gotovostjo dokazati kaznivih dejanj, umaknila obtožbo. Po njenih besedah nikoli ni bilo dorečeno, kaj bi Špela Peternel in Sina 5 pravzaprav morala storiti v zameno za vloženi denar. Poudarila je, da so med njo in oškodovanci potekala pogajanja in da jim je ponudila vrnitev vloženih sredstev, a je njihov predstavnik to zavrnil, ker se ni strinjal z obročnim odplačevanjem. Iz tožilkinih besed je bilo razumeti, da so oškodovanci v tej zadevi zavajali o tem, s čim so bili seznanjeni in s čim ne, da so svoje izpovedi prilagajali potrebam postopka in selektivno vlagali dokumentacijo glede projektov, ki jih je Sina 5 nameravala izpeljati. V davčnem postopku, v katerem so zahtevali vračilo davka, so tako na primer predložili drugačno dokumentacijo kot v kazenskem postopku.