Čakanje sodbe glede odškodnine pivovarni

V odškodninski tožbi zaradi posojil, s katerimi jefinanciral menedžerski prevzem Pivovarne Laško, Pivovarna Laško Union (PLU) od Šrota in družbe Atka-Prima zahteva 13,3 milijona evrov. Dokazovanje se je končalo, sodbo bo celjsko sodišče izdalo pisno. V kazenskem postopku je bil Šrot zaradi teh dejanj že pravnomočno obsojen.Pivovarna Laško je tožbo vložila že leta 2011 zaradi spornih posojil, ki jih je laška skupina dajala Infond Holdingu in Centru Naložbe, ki ju je obvladovala družba Kolonel, to pa družba Atka-Prima. Ta je bila takrat v lasti Boška Šrota in njegove soproge, ki je še vedno lastnica in direktorica. Ko je bil Boško Šrot še predsednik uprave Pivovarne Laško, naj bi s spornimi posojili in nakupom delnic laške družbe Thermana od Infond Holdinga pivovarno oškodoval za 13,3 milijona evrov.Odvetnik Boška Šrotaje dejal, da je treba višino oškodovanja ugotoviti z gotovostjo, in dodal: »Priča smo bili nepodaljševanju kreditov, prepovedi prodaje delnic in drugim posegom, ki so onemogočili, da bi se premoženje unovčilo in poplačalo. Da poplačila ni bilo, je velika krivda, če ne celo izključna, države.«Odvetnik PLUje dejal, da je Boško Šrot to ponavljal v vseh postopkih: »Pa je v kazenskem postopku že pravnomočno obsojen, prav tako imamo že pravnomočni sodbi v dveh pravdnih postopkih.« Dodal je, da pričakuje, da bodo v celoti uspeli: »Tudi v delu, ki se nanaša na nakup delnic Thermane. Izvedensko mnenje je tako rekoč v celoti potrdilo naše trditve, da so bile delnice preplačane in kupljene po previsoki ceni, na škodo pivovarne in v korist Infond Holdinga.«