Cepljenje ni osebna okoliščina, ampak izbira

Glede zadnjega odloka, ki ga je vlada sprejela minulo soboto in je začel veljati včeraj, je zagovornik do zdaj prejel dve prijavi diskriminacije, zato bo uvedel oceno diskriminatornosti predpisa. »V tem postopku bomo ugotavljali, ali ukrepi iz odloka izpolnjujejo legitimen cilj in ali so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna, potrebna in sorazmerna. Če bomo ocenili, da niso in da je predpis diskriminatoren, bomo pripravili priporočilo za odpravo diskriminatornosti oziroma skladno z zakonskimi pooblastili odlok posredovali v presojo ustavnemu sodišču,« je napovedal Miha Lobnik in dodal, da novi odlok pri zagovorniku kot delodajalcu izvajajo in spoštujejo.