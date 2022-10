Četverici ne sodijo več za umor

Na sojenju 24-letnemu Marku Belclu, 25-letnemu Marjanu Brajdiču, 21-letnemu Marjanu Grmu ter njegovemu bratu, 20-letnemu Mihaelu, zaradi nasilne smrti 77-letnega Stanislava Knafla je tožilstvo modificiralo obtožbo. Zdaj se jim ne bo več treba zagovarjati za očitek, da so ga umorili, temveč da so zagrešili posebno hudo telesno poškodbo s smrtnim izidom (v sostorilstvu).

Sprememba je pomembna zaradi odmere kazni, saj je za umor zagrožena kazen od 15 do 30 let zapora, za to kaznivo dejanje pa od tri do 15 let. Spremenjeno obtožnico je prejšnji teden na ljubljansko okrožno sodišče vložila tožilka Petra Vugrinec, ki pa včeraj na obravnavi odločitve ni podrobneje razložila.

Obtožba se zdaj glasi, da so »s sodelovanjem drugega tako hudo telesno poškodovali, da je bilo zaradi tega v nevarnosti njegovo življenje, poškodovani pa je zaradi poškodb umrl«. Po trditvah organov pregona so 18. marca 2021 med 15. in 17. uro po dogovoru prišli do njegovega bivalnika v gozdu v Zgornji Duplici pri Grosuplju, kjer so ga naprej močno pretepli, mu nato s kablom in vrvjo zvezali roke in noge ter jih povezali na hrbtu.

V prvotni obtožnici se je nadaljevanje glasilo, da so do Knafla odšli zato, da bi ga okradli, mu vzeli premične stvari in si jih razdelili, a jih je pri dejanju zalotil, ukradli pa so mu najmanj dva mobilna telefona. Teh besed v spremenjenem obtožnem aktu ne najdemo, saj se nadaljuje z besedami, da so se nato »skupaj odpravili proti avtu, s katerim so se odpeljali, Knafla pa so krvavečega, zvezanega in ležečega pustili na samem v gozdu«. Tam ga je naslednjega dne, torej 19. marca okrog 12.20, še živega našel Stanislav F. in takoj poklical na pomoč, »a je Knafel zaradi prenehanja bitja srca in prenehanja dihanja kot posledice stisnjenja možganskega debla ob hudi oteklosti možganov ob 13.56 umrl«.

Stanislav F. je bil torej prvi, ki je našel hudo poškodovanega Knafla. Edino vprašanje, ki je do danes ostalo nerazjasnjeno, pa je, ali je takoj za njim prišla še ena oseba. Stanislav F. je namreč konec marca letos povedal, da je bil prvi za njim na kraju dejanja »nek fant, ki je šel po poti, ki pelje proti Slavcu«. Opisal ga je kot »zdravega, kmečkega in močnega fanta«. Luka P. pa je kot priča istega dne povedal, da se je s službenim vozilom kot gasilec prvi pripeljal na kraj in govoril s človekom, ki je čakal pomoč. A da do pokojnega takrat ni šel.

»Iz povedanega je razvidno, da identiteta očitno mlajšega moškega, ki je prišel na kraj takoj za Stanislavom F., ni znana,« je dejal Belclov zagovornik Andrej Gerlovič. Zato je sodišču predlagal, da se priči istočasno zasliši in ugotovi, ali je Stanislav F. takrat videl omenjenega gasilca ali pa kakšno tretjo, neznano osebo. Sodnica Maja Povhe je ugodila predlogu zagovornika.