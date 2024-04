Črno goro stresel potres magnitude 4,4

V Črni gori in bližini so nekaj po 21. uri izmerili zmerno močan potresni sunek, poročajo črnogorski mediji. Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) je bila njegova magnituda 4,4 po Richterju.

Po oceni črnogorskega Zavoda za hidrometeorologijo in seizmologijo je bila njegova moč 4,3 po Richterju, epicenter pa štiri kilometre zahodno od Čarađa v bližini Nikšiča, in sicer v globini 13 kilometrov. Po oceni zavoda bi lahko na območju epicentra povzročil manjšo materialno škodo.

Tresenje tal so čutili tudi širše v regiji. O tem so poročali iz, denimo, Dubrovnika in Metkovića. Čutili so ga tudi v BiH.