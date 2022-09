Deklica izgubila nadzor nad kolesom in nesrečno padla

V nadaljevanju preberite:

Zaradi neurejene in neoznačene udarne jame na bankini naj bi leta 2015 leti umrla sedemletna Nastja, ki se je z očetom in starejšo sestro s kolesom z nedeljskega izleta vračala proti domu v Brezovi. Izgubila je namreč nadzor in nesrečno padla. Tožilstvo je na zatožno klop posadilo vzdrževalce ceste.

Z zaslišanjem nekaterih prič se je na celjskem sodišču nadaljevalo sojenje zaposlenim v podjetju Vodo­vod-Kanalizacija (Vo-Ka) Celje Matjažu Kapitlerju, Darku Esihu in cestnemu pregledniku Marjanu Ograjšku, ki jim tožilstvo očita, da so v začetku julija 2015 opustili nadzor v cestnem prometu.

Deklico je takrat zaneslo na bankino in zatem še v udarno jamo, pri tem pa je izgubila nadzor nad kolesom. Padla je tako nesrečno, da se je s trebuhom nasadila na krmilo kolesa. Umrla je na poti v celjsko bolnišnico.

Vsi trije zaposleni v družbi Vo-Ka nesrečo močno obžalujejo, a so na sodišču v pisnih zagovorih krivdo zavrnili in poudarili, da je šlo po njihovem za splet nesrečnih okoliščin. Dejali so tudi, da številna neurja lokalnim cestam tisto leto res niso prizanašala, a da to ni bil vzrok nesreče.