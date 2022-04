Delovna nesreča s traktorjem usodna za 79-letnika

Zgodaj popoldan se je na Izlakah v občini Zagorje ob Savi zgodila smrtna delovna nesreča, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje. V njej je umrl 79-letnik.

Moški je ob opravljanju domačih del s traktorjem zapeljal čez robnik cestišča, z vozilom obstal nad previsom in iz traktorja brez kabine padel deset metrov globoko, so za STA pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Gasilci so traktor, naslonjen na drevesa, varovali pred nadaljnjim zdrsom proti naselju hiš. O nesreči so obvestili tudi pristojne službe, so sporočili s PU Ljubljana.

V nesreči ni bilo udeleženih drugih oseb.