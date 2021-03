Denar iz direktorskih goljufij na Otoku prali v Sloveniji

»Govorimo o računih slovenske pravne osebe«

Ljubljanski kriminalisti so v začetku prejšnjega tedna zaključili kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj s področja pranja denarja. Ugotovili so, da so osumljeni izvajali pranje denarja, ki izvira iz tako imenovanih direktorskih goljufij, ki so bile storjene v Veliki Britaniji. Za zdaj je osumljenih pet oseb, za tri je preiskovalni sodnik že odredil pripor.Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljanaje v izjavi za medije pojasnil, da so v okviru zaključne preiskave izvedli 25 hišnih in osebnih preiskav, trem osumljenim pa so odvzeli prostost in jih privedli pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je za vse tri odredil pripor.V preiskavi so kriminalisti ugotovili, da so osumljene osebe v organizirani hudodelski združbi izvrševale kazniva dejanja pranja denarja iz predhodnih kaznivih dejanj goljufij, ki so bila storjena v tujini, in sicer predvsem v Veliki Britaniji.Šlo je za tako imenovane direktorske goljufije, pri katerih so neznane osebe prevzele identiteto direktorja oškodovane družbe. Ustvarile so elektronsko pošto, zelo podobno tisti, ki jo uporablja določena gospodarska družba, in družbi poslali zahtevek za izplačilo določenih sredstev, zraven pa pripisali račun, na katerega naj sredstva nakaže. »Govorimo o računih slovenske pravne osebe,« je povedal Rupnik.S tem so tuje družbe oškodovali za okoli 300.000 evrov, slovenska policija pa je s proaktivnim delom uspela zavarovati več kot 170.000 evrov z goljufijo pridobljenih sredstev. Kljub priporu za tri osumljene kazenski postopek še poteka, je dodal.Po dosedanjih informacijah je oškodovanih med tri in pet tujih podjetij. Koliko jih je dejansko, pa bo policija s pregledom elektronskih naprav in listin še ugotavljala. »Poudariti pa je treba, da predkazenski postopek glede goljufij teče v tujini, ne pri nas. Pranje denarja pa je prevzela slovenska policija,« je pojasnil. Za kaznivo dejanje pranja denarja v hudodelski združbi je sicer zagrožena kazen tudi do deset let zapora.V okviru hišnih preiskav so po Rupnikovih besedah sicer zasegli veliko elektronskih naprav in listinske dokumentacije, tudi večjo količino gotovine, dve pištoli, bokser in nekaj prepovedanih tablet.Ločeno je v prejšnjem tednu potekal še en predkazenski postopek. Konec tedna so tako izvedli kriminalistično preiskavo zaradi korupcijskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Za ta namen so izvedli več hišnih in osebnih preiskav.Postopek je povezan z v preteklosti že končanim predkazenskim postopkom, ki je že dobil sodni epilog, torej za dajanje podkupnin za odobritve kreditov v višini 34 milijonov evrov, zaradi česar so bile določene osebe že obsojene. Kriminalisti so ugotovili, da znesek podkupnin za odobritev kreditov presega 250.000 evrov, gre pa za banke v slovenskem bančnem sistemu.Ker predkazenski postopek še poteka in trenutno poteka tudi intenzivna kriminalistična preiskava, več podatkov Rupnik ni mogel posredovati. Bodo pa o nadaljnjih izsledkih obveščali pristojno specializirano državno tožilstvo, ki je predkazenski postopek usmerjalo in ga tudi vodi.