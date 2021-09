Domnevni bombaš po devetih letih spet na sodišču

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je Bojan Poplaz, ki naj bi leta 2010 nekdanji prvi dami Vegrada Hildi Tovšak nastavil bombo, že pred devetimi leti zanikal krivdo za očitano kaznivo dejanje, pa sojenje nikoli ni bilo končano, saj je bil slovenskemu pravosodju nedosegljiv. Včeraj pa je končno spet sedel na zatožno klop.



Na celjskem okrožnem sodišču je sodnica Barbara Žumer Kunc namreč začela predobravnavni narok za obdolženega Bojana Poplaza, nemškega državljana, rojenega v Celju, ki mu obtožnica očita nedovoljeno proizvodnjo in promet orožja, ki sodi med prepovedano, in povzročitev splošne nevarnosti. Prvega septembra 2010 naj bi zamaskiran prišel do vhodnih vrat zdaj že propadlega gradbenega podjetja Vegrad v Velenju in na kljuko obesil ročno bombo. Ta naj bi bila, tako domnevajo, namenjena tedanji prvi dami Vegrada Hildi Tovšak. A prvi, ki je tisti dan prišel v službo, je bil takratni Vegradov izvršni direktor za gradnje Matej Košič, ta je bombo takoj opazil in poklical varnostnike ter policijo. Policisti so poskrbeli, da so bombo uspešno deaktivirali, preden bi lahko eksplodirala in povzročila veliko škodo.