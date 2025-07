Edina motivacija in aktivnost sta iskanje alkohola

V nadaljevanju preberite:

Alkohola je v slovenski družbi še vedno preveč in je pogost krivec za razpad marsikatere družine. Najranljivejšim med nami lahko pobere vse: družino, dostojanstvo, razum ...

Višje sodišče v Ljubljani je, denimo, pred kratkim odločalo o primeru možakarja, ki je tako močno zabredel, da je za alkohol zapravil ves denar in ogrozil lastno preživetje, zato mu je center za socialno delo z odločbo določil skrbnika – njegovega sina –, sodišče prve stopnje pa mu je delno omejilo poslovno sposobnost, in sicer za razpolaganje s premoženjem in upravljanje denarnih sredstev. Moški je odločitvi ugovarjal in zatrdil, da že leta ne pije več, ter izrazil nezadovoljstvo s sinom, češ da je ta denar porabil zase. A dejstva na sodišču so pričala drugače.