Filmarja čaka sojenje za domnevno goljufijo

V nadaljevanju preberite:

Decembra bodo minila že tri leta od predobravnavnega naroka na kranjskem okrožnem sodišču, na katerem bi se moral Danijel Utješanović izreči o krivdi zaradi očitkov, da je storil kaznivo dejanje poslovne goljufije v primeru propadlega Bled film festivala (BFF). V sodni dvorani se takrat ni pojavil.



Iz Dubrovnika je sodnici poslal le opravičilo, da na narok ne more priti, ker nima osebnih dokumentov za prehod meje. Zato mu je dala en mesec časa, da si uredi dokumente, a zaman. Sredi januarja 2019 ga spet ni bilo v Kranj, tokrat brez opravičila. Tako kot mesec dni kasneje.



To pa je tožilca Tilena Demšarja po poročanju medijev tako razjezilo, da je celo predlagal, naj sodišče zoper njega odredi pripor. Prepričan je bil, da se očitno izmika postopku, saj da poseduje osebno izkaznico z veljavnostjo do leta 2022 in bi lahko prestopil slovensko-hrvaško mejo.