Gozdni požar pri Komnu gasijo tudi s helikopterjem

Ob 11.15 je zagorelo v gozdu nad Brestovico pri Komnu, so sporočili iz Center za obveščanje Republike Slovenije. Zaradi nedostopnega terena in močnega vetra so aktiviraLi gasilcLE gasilskih zvez Kras, Gorica in Gorica Šempeter, od tega 16 prostovoljnih društev in dve poklicni enoti.



Ob 14.00 so aktivirali občinski načrt ob požaru v naravi. Trenutno požar obsega okoli sedem hektarjev nedostopnega terena, na pomoč je prišel tudi helikopter SV.

