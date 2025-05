GPS v avtu beležil gibanje domnevnih morilcev

V nadaljevanju preberite:

Opel astra in volkswagen passat sta bila 15. novembra 2019 vozili, s pomočjo katerih naj bi Klemen Kadivec in njegov brat Blaž, Drejc Kovač, Bojan Stanojević in Vladan Kljajević, pomagal naj bi jim še Semir Hajdarpašić (tako, da je kasneje spreminjal podatke iz naprave GPS v avtomobilu), dokončno izpeljali svoj zlovešči načrt – umoriti Danijela Božića in Žarka Tešanovića. Slednji je v Ankaranu za las ušel ugrabitvi in posledično smrti, Božić te sreče ni imel.

Tožilka Mateja Gončin je na včerajšnjem nadaljevanju sojenja zoper šesterico predstavila podatke iz dveh naprav GPS, ene iz astre in druge iz passata, iz katerih je mogoče natančno razbrati gibanje obeh vozil od 14. do 16. novembra (astre) oziroma 18. novembra 2019 (passata).