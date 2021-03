Grozljiva smrt gozdnega moža še vedno skrivnost

V nadaljevanju preberite:



Minuli konec tedna je Grosuplje z okolico v samo 14 dneh pretresel že drugi umor. V petek, 19. marca, je krajane Zgornjih Duplic pretresla najdba hudo poškodovanega 77-letnega Slavca Knaflja. Ta gozdni mož, kot so mu prijatelji in znanci zaradi večletnega življenja sredi gozda nadeli ime, je namreč ležal na tleh, z zvezanimi rokami in nogami, in pretepen.