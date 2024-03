Hitri in drzni, nezreli in nevarni

Tragično se lahko po besedah Primoža Kadunca, vodje oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije na Policijski upravi Ljubljana, končajo objestne vožnje, s kakršno so se minuli konec tedna ukvarjali v garažni hiši trgovskega centra na Rudniku. V soboto so bili namreč obveščeni, da je tam večja množica ljudi in vozil, ki povzročajo hrup in uporabnikom garažne hiše onemogočajo vožnjo. Ponovno se je pokazalo, da neumnost nekaterih ne pozna meja.

Po svetu so se že dogajali primeri, ko so bili poškodovani vozniki, gledalci ali naključni mimoidoči.

Kot je povedal Kadunc, se je tam zbralo okoli 300 ljudi, ugotovili so več cestnoprometnih kršitev, največ s področja tehnične brezhibnosti vozil in obvezne zimske opreme, zato so 15 kršiteljem izdali plačilne naloge ter izrekli pet opozoril. Odrejenih je bilo tudi 36 preizkusov alkoholiziranosti, ki so bili vsi negativni. Da je takšno nezrelo petelinjenje tudi nevarno, pa priča dejstvo, da je eden od divjakov treščil v železne stebričke, nato pa še v betonski steber. V nesreči ni bil poškodovan, policisti preiskujejo kaznivo dejanje nevarne vožnje. Dogodek policija sicer še preiskuje, v pomoč jim bodo zagotovo nadzorne kamere in objave na družbenih omrežjih.

Policija se je v preteklosti že srečevala s tovrstnimi dogodki, ki jih večkrat navdihujejo razni drugorazredni filmi (začelo se je s prvim delom filmske serije Hitri in drzni) s to tematiko. Policisti morebitne organizatorje tovrstnih dogodkov opozarjajo, da morajo pridobiti vsa dovoljenja, saj tudi oni nosijo odgovornost za organizacijo in posledice. Vse, ki se dogodkov udeležujejo, predvsem starše mladoletnikov, pa prosijo, da se z mladostniki pogovorijo o nevarnostih, saj so se po svetu že dogajali tudi tragični primeri, ko so bili poškodovani vozniki, gledalci ali naključni mimoidoči. Zgovorno pa je, da so tudi starši mladoletnikov pogosto celo sami prisotni na teh dogodkih.

Policija se je odzvala tudi na kritike o neukrepanju. Zagotavljajo, da so seveda usposobljeni za to, vendar bi takojšnje posredovanje zoper množico, še posebej ob številnih provokacijah in žaljivkah, verjetno pripeljalo do stopnjevanja nasilja in panike prisotnih. Zato se niso pustili sprovocirati, ampak so takoj poklicali dodatne patrulje. »S policijsko represijo ni mogoče nadomestiti zamujene starševske obveznosti in urejati neprimerno stanje duha, predvsem pa odsotnost vrednot v družbi,« so še sporočili.