Hrvaška policija prijela Slovenca, ki je osumljen umora

Hrvaški policisti so na mejnem prehodu s Slovenijo Rupa/Jelšane v nedeljo prijeli 38-letnega slovenskega državljana, za katerega je sodišče v Oslu na Norveškem izdalo evropski priporni nalog. Norveške oblasti prijetega 38-letnika iščejo zaradi suma umora



Dodali so, da so osumljenega Slovenca prijeli v nedeljo popoldne na mejnem prehodu med rednim nadzorom prometa. Slovenski državljan je bil v osebnem avtomobilu, s katerim je nameraval zapustiti Hrvaško.



Norveško sodišče v Oslu je sredi oktobra 2020 izdalo evropski priporni nalog za 38-letnika, ki ga sumijo kaznivega dejanja umora. Na zahtevo tožilstva na Reki so slovenskega državljana tudi priprli.

