Janez Janša zanika krivdo za žaljivo obdolžitev

Nekdanji direktor STA Bojan Veselinovič nekdanjemu predsedniku vlade Janezu Janši v zasebni tožbi očita kaznivo dejanje žaljive obdolžitve. Janša je namreč maja lani v tvitu zapisal, da je bil Veselinovič sodelavec umora novinarja, pa je še vedno direktor STA in dobiva 8500 evrov mesečno. Veselinovič je vse očitke zanikal, zaradi tvita, ki je »presegel vse meje«, pa se je odločil za tožbo.

Janez Janša je krivdo na današnjem predobravnavnem naroku na celjskem okrožnem sodišču zanikal. Sodnici Leonidi Jager je sicer pojasnil, da tožbe ne razume najbolje. Po naroku je za medije pojasnil: »Razumem namen tožbe, ne pa vsebine. To, kar sem jaz zapisal, je bilo že prej velikokrat zapisano, pa Veselinovič ni nikogar tožil.«

Janša je sodnici dejal, da ne razume, kako lahko nekdo toži, če je v tvitu objavil dejstva. Kot je pojasnil že pred obravnavo, gre za odpustitev nekdanjega odgovornega urednika STA Boruta Meška: »Veselinovič je vedel, da je Meško smrtno bolan in ga je sredi bolniškega staleža odpustil. Po težkem šikaniranju. Vložili smo vrsto izjav gospoda Meška, njegovih kolegov, ki dokazujejo vse to, kar je Veselinovič počel, ne nazadnje je plačal tudi 30.000 evrov kazni oziroma sodne poravnave, ker je Meško tožil, vendar do tega zadoščenja je prišlo šele, ko je bil gospod Meško že mrtev.«

»Nagnusna vsebina«

Veselinovič je po predobravnavnem naroku dejal, da se je za tožbo odločil, ker je bilo dovolj: »Ta tvit z res nagnusno vsebino je bil objavljen sredi boja STA za obstanek v medijski krajini in kaže, s kako nizkotnimi orodji je bil takratni premier Janez Janša pripravljen poseči v to zgodbo, ki je bila krmarjena prav s strani vlade in še koga. Kolektiv STA se ni vdal, sam sem moral in sem prenesel marsikaj, ampak ta tvit je presegel vse mere in meje, zato sem se odločil za tožbo. V postopku bomo odgovorili na vse očitke. Ni šlo za to, da bi delodajalec, ko je bil Meško, žal pokojni, odpuščen, vedel za njegovo zdravstveno stanje. Odpuščen ni bil zaradi šikaniranja, ampak zaradi neizpolnjevanja delovnih obveznosti. To bodo povedali tudi kolegi, ki so takrat delali z njim na STA.«

Bojan Veselinovič z odvetnikom Gorazdom Fišerjem toži Janeza Janšo zaradi žaljive obdolžitve. Kot trdi Veselinovič, je Janša s tvitom škodil njegovi časti in dobremu imenu. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Pojasnil je tudi sklenjeno poravnavo: »Sklenjena je bila po tistem, ko je vodstvo STA izvedelo za njegovo bolezen. To se je zgodilo z velikim zamikom, šele maja 2010, odpuščen je bil v začetku novembra 2009. Ko smo izvedeli, kaj se je zgodilo, smo iz pietetnih razlogov pristali na poravnavo.«

Na sodišče tudi Urbanija

Janšev zagovornik Franci Matoz je predlagal, da bi bilo sojenje, ki se bo začelo marca 2023, pred senatom. Predlagal je zaslišanje več prič, med drugim nekdanjega namestnika Boruta Meška Uroša Urbanijo, ki je bil v času zadnje Janševe vlade direktor Ukoma, ko se je STA borila za obstanek, danes pa je direktor Televizije Slovenija. Predlagal je še zaslišanje novinarjev Nenada Glücksa, Igorja Kršinarja in Igorja Mekine, ki naj bi povedali, kako je Veselinovič delal z Meškom.

Veselinovič poudarja, da so bile v tvitu same laži: »Da lahko premier vsevprek obtožuje ljudi, da so bili sodelavci pri umoru? Brez dokazov! Zgolj zato, da organizirani troli pišejo še bolj nizkotne tvite. Tvit vsebuje glavno sestavino pri večini poskusov diskreditacij s strani pripadnikov SDS pod vodstvom Janeza Janše: omenjanje lažnivega zneska plače, tokrat pa ob tem še gnusobno laž o mojem sodelovanju pri umoru.«

Dodal je, da je edina svetla točka tega primera dejstvo, da je zadeva vendarle prišla na sodišče: »Uvod v to je bilo tudi v tem primeru dolgotrajno vročanje sodne pošte nekdanjemu predsedniku vlade in njegova zahteva za prenos sojenja z ljubljanskega na celjsko okrožno sodišče. Kar me seveda ne moti, saj imam polno zaupanje v delo pravosodnih organov, za katere sem prepričan, da bodo pritrdili, da je osnova za kaznovanje za žaljivo obdolžitev.«

Janša je bil sicer letos zaradi žaljivega tvita in razžalitve Eugenije Carl in Mojce Šetinc Pašek pravnomočno obsojen na tri mesece zapora s preizkusno dobo enega leta. Janša je na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič pa je ugodil Carlovi in Šetinc Paškovi za izločitev vrhovne sodnice Barbare Zobec iz postopka.