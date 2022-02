Janše tokrat ni bilo na sodišče zaradi koronavirusa

Skoraj šest let novinarki RTV Slovenija že poskušata doseči pravico na sodišču zaradi žaljivega tvita, ki ga je marca 2016 spisal sedanji predsednik vlade Janez Janša. Na prvem sojenju je bil Janša obsojen na tri mesece pogojne kazni, a je bila sodba razveljavljena zaradi napake pri izbiri sodnika porotnika. Ko bi se lani moralo začeti ponovljeno sojenje, spet ni šlo brez zapletov, oba sodnika porotnika sta bila namreč člana SDS. Ponovljeno sojenje se je tako začelo 1. junija lani, a se je kmalu ustavilo. Tik pred naslednjo obravnavo, 24. junija, je namreč Janšev zagovornik odvetnik Franci Matoz zahteval, da se zaradi nepristranskosti sojenje delegira na drugo sodišče. Vrhovno sodišče je o tem odločalo sedem mesecev.

Ker so na odločitev vrhovnega sodišča tako dolgo čakali, morajo sojenje začeti znova. Začeti bi ga morali prejšnji teden, a se je spet ustavilo pri porotnikih. Ker ena od sodnic porotnic dela v pisarni za brezplačno pravno pomoč celjskega sodišča, je Matoz zahteval njeno izločitev, prav tako pa izločitev predsednice sodišča Petre Giacomelli pri odločanju o tej zahtevi, ker je doslej zavrgla vse predloge Janševe obrambe. Sojenje so tako morali preložiti.

Čeprav Matozovim zahtevam predsednik celjskega višjega sodišča Branko Aubreht ni ugodil, pa se sojenje tudi danes ni začelo. Na obravnavo namreč ni pristopil obdolženi Janez Janša. Opravičilo, ki je prišlo iz njegovega kabineta z datumom 7. 2., da ima danes sejo vladne skupine za preprečevanje covida, ni bilo pravočasno. Je pa Janša danes na twitterju objavil, da je zbolel za covidom. Senat, ki mu predseduje sodnica Alenka Jazbinšek Žgank, se je odločil, da obravnavo znova preloži, Janša pa mora v treh dneh predložiti rezultat PCR-testa.

Zagovornik predsednika vlade odvetnik Franci Matoz je poudaril, da je Janez Janša danes upravičeno odsoten, in pokazal njegov tvit s fotografijo pozitivnega hitrega testa. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Zavlačevanje

Pooblaščenec novinark Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl odvetnik Stojan Zdolšek je spomnil, da je zastaranje zadeve pred vrati: »Obramba deluje v smeri zavlačevanja postopka, ker je zastaranje 24. maja in je to po svoje tudi razumljivo. Današnja obravnava je bila preložena, ker je sodišče obramba obvestila, da je obdolženi zbolel za covidom. Dokazilo, ki ga je obramba predložila, sicer ni ustrezalo standardom opravičila, ker je predložil twitter, vendar je sodišče, ki si je vzelo precej časa, pregledalo vse ostale medije in ugotovilo, da vsi poročajo o tem, da je predsednik vlade zbolel, in se odločilo, da ni pogojev za sojenje v nenavzočnosti.«

Novinarki Mojca Šetinc Pašek in Eugenija Carl z odvetnikom Stojanom Zdolškom že leta čakata na razsodbo glede žaljivega tvita. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Zdolšek je opozoril, da pogojev za sojenje v nenavzočnosti obdolženega Janše tudi sicer ni. Vabila na obravnave mu namreč niso bila vročena, ampak je bil z njimi seznanjen prek zagovornika. Sodnica je na obravnavi dejala, da bodo od zdaj Janšo vabili prek več različnih naslovov. »Pogoj za sojenje v nenavzočnosti je pravilna vročitev. Izjava, ki jo je obdolženi dal na obravnavi 1. 6. 2021, da soglaša s sojenjem v nenavzočnosti, tega ne more sanirati, ker se je postopek začel znova. Brez tega, da obdolženi ne bo enkrat prišel na sodišče, bo sodišče težko zaključilo zadevo,« je še dejal Zdolšek.

Ali bo prišel na sodišče in kdaj, sodnica je prvo obravnavo predvidela že prihodnji teden, je veliko vprašanje. Če bo prišel, bi zadevo lahko zaključili v enem samem dnevu, je dejal Zdolšek: »Ampak predsedniku vlade mora biti vabilo vročeno in priti mora na sodišče. V nasprotnem primeru lahko sodišče odredi sojenje v nenavzočnosti, vendar mora imeti tam prisotnega zagovornika. Zato mislim, da se bo ta rokenrol še malo nadaljeval.«

Franci Matoz izjav ni želel dajati.