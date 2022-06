Južna ljubljanska obvoznica zaprta zaradi hujše prometne nesreče

Južna ljubljanska obvoznica pri priključku Ljubljana jug proti razcepu Kozarje je zaradi prometne nesreče od popoldneva zaprta. Po navedbah PU Ljubljana gre za hujšo prometno nesrečo z udeležbo dveh tovornih in enega osebnega vozila. Nesrečo obravnava avtocestna policija.

Uprava za zaščito in reševanje je objavila, da je do nesreče prišlo ob 14.38 uri. Gasilci GB Ljubljana so reševalcem NMP Ljubljana nudili pomoč pri oskrbi treh poškodovanih voznikov, ki so jih z reševalnimi vozili prepeljali v UKC Ljubljana. Na kraju bodo opravljali požarno varovanje predvidoma do 22. ure. V tem času bo južna ljubljanska obvoznica pri izvozu Ljubljana jug v smeri Kozarij popolnoma zaprta.

Obvoz je možen po vzhodni oziroma severni ljubljanski obvoznici, vozniki lahko avtocesto iz smeri Dolenjske ali Štajerske tudi zapustijo pred razcepom Malence. Po podatkih Prometno informacijskega centra zastoj nastaja v obe smeri.