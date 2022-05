K sodnici privedli 38-letnega moškega iz okolice Ptuja

K dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča na Ptuju so 25. maja privedli 38-letnega moškega iz okolice Ptuja, ki je utemeljeno osumljen, da je februarja kot udeleženec sodeloval pri umoru 39-letnega moškega, prav tako iz okolice Ptuja, sporočajo s Policijske uprave Maribor.

Po zaslišanju je preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča na Ptuju za osumljenega odredila hišni pripor. Kot je znano, sta preminulega 17. februarja zvečer, na makadamski cesti zunaj Ptuja, našla domačina. Ugotovljeno je bilo, da je moški umrl nasilne smrti in da je utrpel več strelnih poškodb.

Policisti Policijske postaje Ptuj so na kraju izvedli prve nujne ukrepe, s prvimi ugotovitvami obvestili Sektor kriminalistične policije PU Maribor ter dežurno preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča na Ptuju in dežurnega okrožnega državnega tožilca z Okrožnega državnega tožilstva na Ptuju, ki sta prišla na kraj kaznivega dejanja. Ogled kraja je preiskovalna sodnica prepustila policiji in odredila sodno obdukcijo.

V preiskavi, ki so jo vodili mariborski kriminalisti in jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo na Ptuju ter v kateri so sodelovali tudi kriminalisti Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija Generalne policijske uprave in izvedenci Inštituta za sodno medicino v Ljubljani, je bilo ugotovljeno, da je bil 38-letni moški, ki je bil priveden k dežurni preiskovalni sodnici OS na Ptuju, udeležen pri storitvi kaznivega dejanja umora, ki je bil izvršen na zahrbten način, s sodelovanjem vsaj dveh oseb, ki sta pri umorjenem dosegli, da je ob dogovorjeni uri prišel na točno določen kraj izvršitve kaznivega dejanja, tam pa ga je neznani storilec večkrat ustrelil.

Med žrtvijo in privedenim je obstajalo dlje časa trajajoče upniško-dolžniško razmerje, iz katerega izhaja motiv, ki je 38-letnega osumljenca vodil, da je s svojimi ravnanji bistveno prispeval k izvršitvi tega kaznivega dejanja. V preiskavi zbrani dokazi ter ugotovljena dejstva so zožila krog suma na privedenega osumljenca ter izključila druge možnosti načina izvršitve.

Zaradi utemeljenih razlogov za sum udeležbe (pomoči) pri storitvi kaznivega dejanja umora sta bila 38-letnemu moškemu 19. februarja že odvzeta prostost ter odrejeno pridržanje, ki je bilo odpravljeno, ko so za to minili razlogi.

Med preiskavo kaznivega dejanja smo opravili več kot sto razgovorov, več hišnih preiskav in preiskav elektronskih naprav, več poligrafskih testiranj, več zasegov predmetov in kriminalistično-tehničnih preiskav, navaja Anita Kovačič Čelofiga, predstavnica za odnose z javnostjo na Policijski upravi Maribor. Pri tem se intenzivna preiskava nadaljuje ter je usmerjena tudi v identifikacijo neposrednega izvršitelja kaznivega dejanja umora. Za kaznivo dejanje umora po 116/I členu kazenskega zakonika je predpisana zaporna kazen najmanj petnajst let.