Kamničanu so za krivolov ptic izrekli zgolj sodni opomin

Oktobra lani je član Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Dopps) na območju Kamnika opazil, da je na obrobju njivske površine nastavljenih več mrež za lov ptic. Še več, oseba je nezakonito lovila tudi s pomočjo vabnikov, živih ptic, ki so bile nameščene v majhne kletke ob postavljenih mrežah.



O svojem odkritju je član Doppsa takoj obvestil policiste, ti so opremo za (krivo)lov zasegli, ptice, tudi že ulovljene in zadrževane v kletkah, pa izpustili nazaj v naravo. Sledila je kazenska ovadba na pristojno okrožno državno tožilstvo. A tukaj je primer, po prepričanju ljubiteljev živali, predvsem ptic, dobil nepričakovan epilog.