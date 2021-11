Ker ju je tožilstvo razočaralo, sta kazensko ovadbo vložila sama

V nadaljevanju preberite:

Konec julija 2020 je v reki Soči utonil 10-letni deček iz Ljubljane. Od nesreče je minilo skoraj leto in pol, pristojni pa še vedno niso uvedli postopkov za razjasnitev morebitne vpletenosti Soških elektrarn Nova Gorica (SENG) in občine Nova Gorica, sta se z dopisom oglasila dečkova starša.

»Glede na to, kaj sva morala prestati po njegovi smrti, sva pričakovala vsaj to, da bodo odgovorni za smrt najinega sina odgovarjali in da bo pravosodje storilo vse, kar je mogoče, da bo prišlo do odgovora, kaj se je tistega groznega dne zgodilo in kdo vse je kriv za sinovo smrt.

Razočarana in žalostna ugotavljava, da nas je v prvi vrsti na cedilu pustilo državno tožilstvo,« sta zapisala dečkova mati in oče. Ker jim je bil priimek preveliko breme in teže tega nista več zmogla, so ga spremenili, je pojasnil oče. Dečkova smrt je sicer globoko zarezala v njuno družino, saj so za njegovo smrt na tožilstvu spisali obtožnico le zoper dedka.