Kljub prepovedi približevanja umoril partnerko

Policijska uprava Celje je bila v soboto nekaj po 21. uri obveščena, da je na Koroškem prišlo do poskusa umora. 38-letni moški je kljub veljavnemu ukrepu prepovedi približevanja do 33-letne partnerke prišel na njen dom in jo napadel, so sporočili policisti. Ženska je bila v napadu hudo poškodovana in je danes zjutraj v bolnišnici umrla.

Policista sta ob prihodu na kraj dogodka osumljenemu odvzela prostost, izjemno hudo poškodovano 33-letno žensko pa sta takoj začela oživljati in ji nudila prvo pomoč do prihoda reševalcev. Ogleda kraja dejanja sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Hudo poškodovano 33-letno žensko so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, kjer je danes zjutraj umrla.

Policisti bodo po zbranih obvestilih 38-letnega moškega kazensko ovadili in ga zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalnemu sodniku.

Več informacij bo znanih v naslednjih dneh.