Radovljica – Policisti so prijeli tatova, ki sta si za svoje žrtve izbirala počitnikarje v kampih. Sredi lanskega leta sta kradla kolesa višjega cenovnega razreda na območju gorenjske, primorske in goriške regije, njihova skupna vrednost pa je bila kar okoli 22.000 evrov.



Tukajšnji policisti so kazenski ovadbi spisali za dva Ljubljančana. Gre za zaključeno kriminalistično preiskavo tatvin sedmih koles. Kot je pojasnil Bojan Kos, tiskovni predstavnik policijske uprave Kranj, je v enem primeru osumljenec okoli 2600 evrov vredno električno kolo ukradel tako, da je poškodoval ključavnico nosilca na vozilu.



»Drugo, okoli 2000 evrov vredno, je ukradel iz zaklenjene prikolice s ponjavo, tretje, vredno okoli 4500 evrov, pa pred gostinskim obratom. Tudi to je bilo priklenjeno s ključavnico,« je pojasnil Kos in dodal, da je isti storilec še štiri druga kolesa, skupaj vredna okoli 13.000 evrov, v kampih ukradel s pajdašem.

Kolesi zasegli kupcema

Kolesa sta tatova takoj preprodala naprej. Dve so policisti tako zasegli kupcema, ki ju je Ljubljančan s kupoprodajno pogodbo prodal naprej. »V obeh primerih se je kupcema izgovoril, da je originalna dokazila o kolesih izgubil in da za resničnost podatkov jamči s pisno pogodbo,« je pojasnil Kos. Prodani sta bili bistveno pod ceno. V enem primeru je tisto v vrednosti 4500 evrov prodal za 900 evrov, v drugem pa je za 450 evrov prodal okoli 2500 evrov vredno kolo.



To pa še ni vse, saj so pri glavnem osumljencu med preiskavo kriminalisti zasegli še več kot kilogram prepovedane konoplje, pri njegovem pajdašu pa manjšo količino anaboličnih steroidov.



»Priporočljivo je, da se dražjih koles, sploh pa električnih, na javnih krajih ne pušča brez nadzora in ustreznega varovanja. Nobeno pa naj ne bo na javnem kraju daljši čas nezavarovano ali na neobljudenem mestu. Treba jih je ustrezno pospraviti tudi doma in v kampih, na javnih krajih pa zaklepati s kakovostnimi ključavnicami, čeprav tudi močna ključavnica ni vedno dovolj, da bo kolo ostalo na svojem mestu,« pravi Kos.



Tudi pri nakupu je torej treba biti previden in zahtevati potrdilo o izvoru kolesa ali račun, pogodba pa mora vsebovati vse podatke prodajalca. Zelo nizka cena pa naj bo alarm za kupca, da morda ni vse tako, kot mora biti.

