Kri med vrstnikoma je tekla le zaradi mobitela

V nadaljevanju preberite:

Ker sta bila v dogajanje vpletena mladoletnika, so bili na mariborski policijski upravi tudi včeraj precej skrivnostni v izjavi za javnost glede petkovega krvavega dogodka, v katerem je večkrat zaboden obležal dijak. Je pa Beno Meglič, vodja sektorja kriminalistične policije na PU Maribor, potrdil, da je kri tekla zaradi mobitela.

Iz mariborskega UKC je prišla vsaj nekoliko spodbudnejša novica, in sicer, da se je stanje 17-letnika, čigar življenje je viselo na nitki, nekoliko izboljšalo. V petek je sicer ob 22.24 varnostnik poklical policijo, da se je na območju Magdalene k njemu zatekla okrvavljena oseba. Klic so dobili tudi iz »dispečerskega centra zdravstva, da jih je poklical očividec, da je ena oseba zabodena«. Na kraj dogodka so takoj poslali policiste in ti so ugotovili, da je bil mladoletnik večkrat zaboden v različne dele telesa in da je napadalec s kraja dogodka pobegnil.