Kriminalisti tudi na celjski in vojniški občini

Celjski kriminalisti gospodarskega oddelka so danes z mariborskimi kolegi in s policisti iz več policijskih postaj z območja Celja opravili več hišnih preiskav. Kot so sporočili iz celjske policijske uprave, preiskave potekajo zaradi »utemeljenih sumov korupcijskih kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin v okviru zakona o javnem naročanju«.



Po naših informacijah so kriminalisti že dopoldne zapečatili tri pisarne na oddelku za okolje in prostor na celjski občini, preiskave so opravljali tudi na vojniški občini.



Policija bo več podatkov posredovala v prihodnjih dneh.

