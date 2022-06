Krivdo za trojni umor pripisuje alkoholu

V nadaljevanju preberite:

Zagovornik obtoženega Drevenška mariborski odvetnik Andrej Kac si je prizadeval sojenje s Ptuja prestaviti na katero drugo sodišče, češ da obstaja sum, da obtoženemu v najstarejšem slovenskem mestu ne bo pravično sojeno. Predvsem je mislil na pritiske prijateljev in znancev pokojnih, ki so s protesti pred sodiščem dvignili veliko prahu.

Tudi zato so včeraj pred sodiščem vladali poostreni varovalni ukrepi. Šest policistov v neprebojnih jopičih je patruljiralo po okolici sodišča, a o morebitnih protestih ni bilo ne duha ne sluha. Tožilec Uroš Tomažič je na dolgo in široko predstavil dogajanje tragičnega predlanskega 25. decembra 2020, obtoženi Silvo Drevenšek pa je podrobno opisovanje svojega morilskega pohoda spremljal miže. Kot bi podoživljal vsako potezo, kako je najprej zabodel svojo nekdanjo zunajzakonsko partnerico Mojco Lešnik, nato pa hladnokrvno odšel čez cesto še v hišo njenih staršev in tam opravil še z Jožico in Brankom Lešnikom.