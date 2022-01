Kryžanowski oproščen očitkov o zlorabi pri nakupu delnic Petrola

V nadaljevanju preberite:

Dobrih 13 let po storitvi domnevnega kaznivega dejanja in po treh sojenjih se je kazenski postopek proti nekdanjemu predsedniku uprave Petrola Marku Kryžanowskemu zaradi domnevne zlorabe notranjih informacij pri nakupu delnic Petrola končal z oprostilno sodbo. Tik pred novim letom je namreč višje sodišče zavrnilo pritožbo tožilstva in potrdilo odločitev ljubljanskega okrajnega sodišča iz lanskega maja.