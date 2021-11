Laže nekdanja prva finančnica ali direktorica bolnišnice?

Nekdanja vodja finančne službe v Splošni bolnišnici Celje Vesna Lavrič je dobila izredno odpoved zaradi kršenja določil o bolniškem staležu ter zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Bila je namreč članica razpisne komisije, prijateljevala pa je z enim od ponudnikov. Lavričeva z elektronsko pošto dokazuje, da je direktorico Margareto Guček Zakošek seznanila, da iz osebnih razlogov ne more biti v komisiji, in zahteva vrnitev na delovno mesto.

Celjska bolnišnica je pri programski opremi sodelovala z družbo Pro-bit, katere direktor in večinski lastnik je Vlado Gobec. Z njim je prijateljevala Vesna Lavrič, ki je bila pri novem razpisu za programsko opremo imenovana v razpisno komisijo. V bolnišnici ji očitajo, da bi se morala izločiti iz komisije, pa tega ni storila in je junija 2020 podpisala izjavo o nepristranskosti. Da informacije uhajajo, so ugotovili oktobra, ko se je komisija odločila, da bodo nadaljevali z zaprtim postopkom javnega naročanja. Naslednje jutro so v bolnišnici dobili sporočilo Vlada Gobca iz Pro-bita, v katerem je pozval bolnišnico, naj ga pozovejo k oddaji ponudbe.

Novembra je Lavričeva odšla na bolniški dopust, bolnišnica pa je najela detektiva Tiborja Tajnška. Ta je na včerajšnjem naroku dejal, da so Lavričevo zasledovali zaradi preverjanja bolniškega staleža in povezav z enim od kandidatov. Odkrili so, da sploh ne prebiva na naslovu, ki so ga imeli zabeleženega v bolnišnici, ter da je pri enem od kandidatov preživela več noči.

Lavričeva je že na prejšnjem naroku zatrdila, da Gobcu ni nikoli ničesar povedala. To je potrdil tudi Gobec. Kako je Gobec torej vedel, da bodo nadaljevali z zaprtim postopkom javnega naročanja, je včeraj pojasnil odvetnik Lavričeve Igor Inkret: »Vlado Gobec je 22. oktobra dobil SMS-sporočilo vedeževalke, da če želi biti uspešen, mora biti bolj proaktiven in manj pasiven.« Dodal je, da izpis njegovega telefona kaže, da se je istega dne pogovarjal še z izvršno direktorico družbe Pro-bit ter z dvema lastnikoma drugih IT podjetij, ki sta bili prav tako povezani z bolnišnico oziroma sta imeli tam interese. »Iz vseh teh dokazil izhaja, da ni bila tožnica tista, zaradi katere bi Gobec naslednji dan poslal ponudbo,« je sklenil Inkret.

Pomočnica direktorice za ekonomske zadeve in predsednica komisije Barbara Gradišnik je včeraj dejala, da je Lavričeva njej in direktorici poslala elektronsko pošto, da iz osebnih razlogov ne more biti v komisiji. Dejala je, da je sama govorila z Lavričevo in jo napotila k direktorici. Lavričeva je vse to zanikala: »Z Barbaro Gradišnik se nikoli nisva pogovarjali. Ne morem verjeti, da je možno poslušati toliko neresnic in laži. Bila sem samo pri direktorici. Povedala sem ji, da prijateljujem z Gobcem.« Guček Zakoškova je sprva zanikala, da je sploh dobila elektronsko pošto, šele, ko je pošto predložila Lavričeva, je priznala, da je sporočilo dobila. Vztraja pa, da ji Lavričeva nikoli ni povedala o kakršnem koli prijateljevanju.

Sodišče bo sodbo izdalo v prihodnjih tednih. Lavričeva zahteva vrnitev na delovno mesto, v bolnišnici pa opozarjajo, da glede na skrhane odnose to ni več mogoče.