Letošnji štirje umori oziroma uboji ostajajo brez odgovorov

Policisti so od začetka leta štirikrat sporočili, da obravnavajo sum dokončnega kaznivega dejanja zoper življenje in telo. In vsi osumljeni letošnjih štirih umorov ali ubojev so mrtvi. Dve zelo podobni tragediji sta se zgodili na območju ljubljanske policijske uprave, po ena pa na območju mariborske in celjske.

Dva suma, da je bil storjen umor in da je storilec naredil samomor, so torej obravnavali ljubljanski policisti. Po besedah tiskovnega predstavnika PU Ljubljana Tomaža Tomaževica v obeh primerih še vedno vodijo kriminalistično preiskavo in zaradi interesa preiskav podrobnosti o tem ne morejo pojasnjevati, bodo pa o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.