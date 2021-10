Med obilnim deževjem v Walesu umrli trije suparji

V poplavah na jugozahodu Walesa so v soboto umrli najmanj trije ljudje, ki so bili del skupine suparjev na eni od tamkajšnjih rek. Še ena ženska je v kritičnem stanju, pet udeležencev pa so rešili nepoškodovanih, poroča britanska televizija Sky News.

Policija je bila o ljudeh, ki so se na reki Cleddau v kraju Haverfordwest znašli v težavah, obveščena v soboto dopoldne. Reka je zaradi obilnih padavin poplavljala, tok pa je bil zelo hiter.

»Dve ženski in moški so umrli na kraju, še ena ženska pa je v kritičnem stanju in je v bolnišnici. Pet ljudi so rešili nepoškodovanih,« je sporočila lokalna policija.

Obilno deževje je sicer težave povzročalo tudi v drugih delih Walesa, med drugim je plaz zaprl eno od cest na severu.