Med plavanjem se je utopil moški

S policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so bili danes deset minut pred šesto obveščeni, da je »v Krogu pri gramoznici moški skočil v vodo in ga ne najdejo.«



Po ogledu kraja in zbiranju obvestil so ugotovili, da je 50-letni moški med ribičijo odšel plavat, nato pa med vračanjem proti brežini nenadoma začel toniti. S pomočjo podvodne reševalne službe so našli truplo moškega. Zdravnica je potrdila smrt in odredila obdukcijo.

Preberite še: