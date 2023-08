Med sporom je umoril svojega soseda

V nadaljevanju preberite:

Softić je oče 23 in 13 let starih otrok ter prihaja iz Tuzle, zaposlen pa je bil kot strojnik v soboškem Pomgradu. Zagovornik obtoženega, odvetnik Peter Kobentar iz Ljubljane, sicer meni, da je šlo v tem primeru za prekoračeni silobran. Pooblaščenka družine pokojnega Marsela je sicer v spis vložila pisni premoženjskopravni zahtevek. Obtoženi, za katerega so angažirali tolmačico, je na sodišču sicer pojasnil, da je brez premoženja in zaposlitve, pred dogodkom pa je zaslužil okoli 1100 evrov na mesec.