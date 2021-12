Čeprav sporočilo Če piješ, ne vozi! čivkajo že ptiči, je še vedno veliko ljudi prepričanih, da so tudi po »nekaj kozarčkih« popolnoma sposobni za vožnjo. Alkohol je po podatkih policije letos samo do konca novembra botroval že 1277 nesrečam, 631 poškodbam in 33 smrtnim žrtvam. Teh je bilo tako kar za 27 odstotkov več kot lani, podatki pa tudi kažejo, da vsako 12. prometno nesrečo in vsako tretjo nesrečo s smrtnim izidom povzročijo alkoholizirani udeleženci v prometu.

»Zato je zelo pomembno, da jih o nezdružljivosti alkohola in vožnje ozaveščamo tam, kjer se ljudje odločajo, ali bodo poskrbeli za varno pot domov ali ne – na prizoriščih nočnega življenja. To s projektom After taxi delamo že od leta 2010, pri tem pa nam pomaga inovativna mehanika projekta: razdeljevanje brezplačnih kuponov za prevoz s taksijem, ki jih delimo tistim, ki bi kljub uporabi alkohola sedli za volan in se ne bi odpeljali z javnim ali drugim varnim prevozom,« sporočajo iz Drogarta.

Letos udeležence nočnega življenja nagovarjajo tudi s pomočjo atraktivne pop-up stojnice v obliki taksija v mestnih središčih. K obisku jih vabijo z različnimi aktivnostmi, s katerimi sporočajo, da je mešanje alkohola in vožnje nesprejemljivo. »Lahko sodelujejo v izzivih s pijanimi očali, ki simulirajo stanje pod vplivom alkohola (na primer zlaganje kozarcev, hoja po črti, metanje na koš in podobno). Z elektronskim alkotestom lahko preverijo svoje trenutno stanje, lahko pa ga vzamejo s seboj in ga uporabijo, preden se odpravijo domov. S sodelovanjem si obiskovalci prislužijo zanimiva darilca (obeski za avtomobilske ključe, osvežilci zraka v avtomobilu). Lahko prejmejo tudi kupon After taxi, za brezplačno vožnjo s taksijem v vrednosti pet evrov, in s tem manj pijanih voznikov na cestah«. Prevzem kuponov omogočajo tudi na Drogartovih infotočkah v Ljubljani in Mariboru, aktivni pa so tudi na socialnih omrežjih in spletni strani aftertaxi.si.