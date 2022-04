Minister pred njeno smrtjo svetoval žrtvi nasilja

V nadaljevanju preberite:

Ne zgodi se prav pogosto, da bi moral na sodišču v zadevi, v kateri obravnavajo kaznivo dejanje umora, kot priča pristopiti minister slovenske vlade.

A domnevna žrtev Žarka Gorenjca, ki naj bi marca lani v Dolah pri Polici s pasom kopalnega plašča umoril svojo ženo Jasno, se je, ko so razmere doma postajale vse bolj neznosne, po pomoč s posredovanjem svoje sestre dvojčice obrnila tudi na ministra za javno upravo Boštjana Koritnika.

»Sestra preminule je moja prijateljica in mi je pred leti pripovedovala o odnosu do sestre dvojčice in o njenem partnerju. Na začetku so bile te informacije zelo pozitivne,« je petčlanskemu sodnemu senatu, ki mu predseduje ljubljanski okrožni sodnik Bernard Tajnšek, danes v uvodu povedal minister.