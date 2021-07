Miro Senica in Hilda Tovšak zavračata očitke

Dobiček za Vegrad?

Specializirano državno tožilstvo odvetnikuočita, da je napeljal nekdanjo direktorico Vegrada, da je zlorabila položaj in v škodo Vegrada privolila v posel v Delamarisu. Vegrad je tako kupil za 13,5 milijona evrov Delamarisovih delnic, 1,35 milijona evrov pa je za svetovanje in posredovanje pri tem poslu plačal družbi Bužekijan, denar je končal pri Senici. Tako Senica kot Tovšakova trdita, da je bil nakup Delamarisovih delnic za Vegrad dobičkonosen. Ali je bilo plačilo Bužekijanu upravičeno, mora še pred nadaljevanjem sojenja ugotoviti sodna izvedenka.Senici tožilstvo očita napeljevanje k zlorabi položaja in pranje denarja, Tovšakovi zlorabo položaja, nekdanji direktorici družbe Bužekijanpomoč pri zlorabi položaja, Musterjevi in Seničevi tajnicipa pomoč pri pranju denarja. Vsi štirje krivdo za dogajanje v letu 2007 zanikajo. Vegrad naj bi bil oškodovan za 1,35 milijona evrov, kolikor je podjetje plačalo Bužekijanu za svetovanje. To je Tovšakova storila, čeprav je po navedbah tožilstva vedela, »da družba Bužekijan storitev ne bo opravila«.Obtožnica je bila vložena že leta 2015, sodišče je vmes izločilo celo vrsto dokazov, toda specializirani državni tožilecpravi, da to ni bistvenega pomena: »Dokazni postopek se je osredotočil zgolj na eno dejstvo in to je fiktivnost spornega računa.« Sam je prepričan, da je bil račun Bužekijana fiktiven: »To je bistvo očitka. Storitve niso bile opravljene.«Senica je na sodišču govoril drugače: »Hilda Tovšak se je obrnila name, iskala je možnost investicij.« Dodal je, da lahko račun izda tudi kdo drug, da je to povsem legalno in da 200.000 Slovencev izdaja račune na tak način. »Obtožbe so neresnične, nimajo nobene podlage. Šlo je za proces, ki je trajal dalj časa, ki je prinesel Vegradu velikanske koristi, in nesmiselno je nekoga preganjati zaradi take zadeve. Kaj se potem zgodi? Še zmeraj imamo sredi mesta industrijo, ki ne funkcionira več. Ni ladjedelnice, ni konzervne industrije, vse je razbito. Ker se potem ljudje bojijo karkoli narediti,« je dejal Senica.Po oceni Seničeve obrambe je Vegrad s tem pridobil okoli 21 milijonov evrov koristi. Tovšakova je že v zagovoru leta 2018 zapisala, da je bil »posel nedvomno v korist Vegrada, celo eden boljših«. Takrat je tudi zapisala, da se ji ni zdelo nič narobe, da Senica za svetovanje dobi deset odstotkov od vrednosti posla, prav tako po njenem ni bilo sporno, da je sklepala pogodbo z družbo Bužekijan in ne s Senico: »Po mojih informacijah je bil Bužekijan v lasti Senice.«​Družba Bužekijan je bila ustanovljena v začetku leta 2007, ustanovil jo je Edi Bužekijan in bil po podatkih Ajpesa takrat edini lastnik. Senica je lastniške povezave prej zanikal, zadnja leta je to predstavljeno kot dejstvo. Na sodišču je tako včeraj izjavil, da so bili z Bužekijanom prijatelji: »On je dal zemljišča, potem je počasi izstopil iz firme. Vodil sem jo jaz.« To je potrdila tudi nekdanja direktorica Bužekijana Blanka Muster, ki je s Senico že prej sodelovala: »Vsebinsko se z vodenjem Bužekijana nisem ukvarjala. S tem sta se ukvarjala Edi Bužekijan in Miro Senica.«Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo 14. septembra oziroma ko bo sodna izvedenka dopolnila mnenje.