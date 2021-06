Mladeniča ukradla avtobus in z njim povzročila najmanj 25.000 evrov škode

Poškodovan steber javne razsvetljave in prometni znak. FOTO: PU Celje

Z vožnjo sta nadaljevala po igrišču osnovne šole, dokler se avtobus ni zagozdil na travnati površini. FOTO: PU Celje

Zgolj na avtobusu za 25.000 evrov škode

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so v zadnjem tednu obravnavali krajo avtobusa, za katero so kmalu razkrili tudi osumljenca: domačina, stara le osemnajst in dvajset let.V nedeljo, 6. junija, sta okoli polnoči izpred objekta, kjer imajo avtobusni prevozniki parkirane avtobuse, odprla vrata enega izmed avtobusov ter ga spravila v pogon. Vožnjo je začel osemnajstletnik, ki je po že nekaj metrih trčil v drog javne razsvetljave.Potem je volan prepustil dvajsetletniku, ki je zapeljal čez drog javne razsvetljave in trčil v prometni znak. Zatem je vožnjo nadaljeval proti pešpoti, in sicer v smeri igrišča Osnovne šole Radlje ob Dravi, kjer je trčil še v kovinsko ograjo in jo poškodoval.Tudi po tem trčenju se še nista ustavila, ampak sta vožnjo nadaljevala po igrišču osnovne šole, vse dokler se avtobus ni zagozdil na travnati površini.Radeljski policisti bodo oba kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja odvzema motornega vozila. Prav tako bodo za oba uvedli prekrškovni postopek, saj sta avtobus vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj kategorije D, pri tem pa povzročila prometno nesrečo z materialno škodo.Kot so še zapisali na Policijski upravi Celje, sta oba osumljenca z nespametnim dejanjem na drogu javne razsvetljave, prometni signalizaciji in na ograji Osnovne šole Radlje ob Dravi povzročila večjo materialno škodo. Na avtobusu pa je po nestrokovni oceni nastala materialna škoda za okoli 25.000 evrov.