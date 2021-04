Mladoletni mopedist je umrl na kraju

Včeraj malo pred deseto uro zvečer se je v naselju Selo v občini Moravske Toplice zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 17-letni mopedist.



Pomurski policisti so z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče v trenutku, ko se mu je nasproti pravilno pripeljal 17-letni voznik mopeda. Padel je na vozišče in se pri tem tako hudo poškodoval, da je za posledicami prometne nesreče umrl.

Voznik mopeda po prvih podatkih med vožnjo ni uporabljal zaščitne motoristične čelade in je vozil neregistriran moped. Povzročitelj je bil pod vplivom alkohola, so sporočili iz policijske postaje Murska Sobota.



Kraj prometne nesreče si je ogledal preiskovalni sodnik v prisotnosti okrožnega državnega tožilca. Policisti nadaljujejo s preverjanjem okoliščin nesreče, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.

