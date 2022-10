Mladoletnik hudo poškodoval vrstnika, ki je v življenjski nevarnosti

S Policijske uprave (PU) Maribor so sporočili, da je mladoletnik včeraj zvečer huje poškodoval drugega mladoletnika. V Mariboru (mestna četrt Magdalena) je storilec okrog 22.30 z neznanim ostrim predmetom poškodoval sovrstnika, oba sta doma z območja Maribora. Motiv za dejanje policisti še ugotavljajo.

Oškodovanec je utrpel posebno hudo telesno poškodbo in je hospitaliziran v bolnišnici ter v življenjski nevarnosti. Osumljenec kaznivega dejanja je s kraja pobegnil in se v spremstvu staršev kasneje zglasil na Policijski postaji Maribor II. V skladu z določili Zakona o kazenskem postopku so mu policisti odvzeli prostost in odredili 48-urno policijsko pridržanje.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe (po 124. členu KZ-1), ki jo usmerja ODT v Mariboru. Zaradi zaščite interesa mladoletnih oseb, obravnavanih v postopku, dodatnih informacij o dogodku za zdaj ne morejo posredovati.