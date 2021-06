Mladoletniki konec šole proslavili z zelo nevarno igro na tirih

S policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da so v ponedeljek zvečer na območju Bovja obravnavali izjemno nevarno igro mladostnikov, ki so zaključek šolskega leta proslavljali s skakanjem na tire v trenutku približevanja vlakovnih kompozicij.



»S svojim drznim in nepremišljenim ravnanjem so ne samo resno ogrozili svoja življenja, temveč povzročili tudi zamudo v železniškem prometu, saj je najmanj ena vlakovna kompozicija morala sunkovito zavirati in ustaviti, da je preprečila trčenje in povoženje,« je v poročilu zapisal Jure Grilc s PU Koper.



Vse mladoletnike, ki so tvegali svoja življenja in življenja drugih, so predlagali v obravnavo v nadaljnjem postopku Inšpekciji za ceste, železniški promet, žičniške naprave in smučišča, ki bo zoper njih ustrezno ukrepala zaradi suma kršitve Zakona o varnosti železniškega prometa. A policisti ob tem dodajajo, da bolj kot kazenska sankcija velja poziv, naj se mladostniki zabavajo na drugačne načine, ne pa z izzivanjem sreče z nevarnimi dejanji, ki lahko vodijo v hude poškodbe ali celo smrt.

