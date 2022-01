Morilec matere pravnomočno obsojen

V nadaljevanju preberite:

Po prvotni obtožbi novogoriške tožilke Marte Durnik Vukelić bi Kukanjo torej lahko obsodili celo na najstrožjo možno kazen. Obtožila ga je večletnega nasilja nad materjo, ženo in hčerko. Preganjala ga je zaradi povzročitve hude telesne poškodbe v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti: ko je v noči na 2. september 2018 pijan prišel domov, se je okrog enih spravil nad mater, ki je ležala v postelji, ji med silovitim triurnim pretepanjem zlomil zgornjo in spodnjo čeljust, roke, več reber. Potem je odšel spat, in ko se je okrog osme prebudil, jo je tepel naprej, jo s postelje zvlekel v kopalnico pod tuš in jo z rokami tako močno zagrabil za vrat, da ji je na več mestih zlomil hrustanec. Umrla je, s tem pa je po prvotnem prepričanju tožilke zagrešil umor v prištevnem stanju, saj se je med spancem streznil.