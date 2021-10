Moški v Postojni večkrat zabodel 22-letnico

S Policijske uprave (PU) Koper so sporočili, da je danes zjutraj na tržaški ulici v Postojni nekdo zabodel žensko.



Policisti so s prvim zbiranjem obvestil ugotovili, da je moški večkrat zabodel 22-letno žensko iz Postojne. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico. Osumljenca so policisti prijeli na naslovu prebivanja v Postojni. Kriminalisti trenutno intenzivno nadaljujejo s preiskavo kaznivega dejanja.



Več podatkov bodo posredovali javnosti po zaključenih prvih preiskovalnih dejanjih.

