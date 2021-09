Na avtocesti proti Gruškovju tovornjak povozil pešča

Malo po poldnevu se je na območju Gruškovja zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Na avtocesti v smeri proti Hrvaški je tuj voznik tovornega vozila trčil v pešca, prav tako tujega državljana.



O okoliščinah nesreče bodo podali izjavo po zaključku ogleda kraja dogodka, so dodali.



Letos je to na območju omenjene policijske uprave že 17. smrtna žrtev prometnih nesreč. Lani se jih je v enakem obdobju pripetilo 12.

