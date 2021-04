Petindvajsetletnik na Celjskem poskušal povoziti policistko

Celjski policisti so zjutraj med opravljanjem maratona nadzora hitrosti obravnavali 25-letnega voznika osebnega vozila, ki je v naselju Prekopa pri omejitvi 50 kilometrov na uro, vozil 84 kilometrov na uro. Po opravljeni meritvi ga je policistka poskušala ustavitvi, a voznik tega ni upošteval in je zapeljal proti njej, policistka pa je odskočila.Kot so danes sporočili s Policijska uprave Celje, je policistka odskočila na avtobusno postajališče, saj bi drugače omenjeni voznik trčil vanjo. Voznik ji je v neposredni bližini iz vozila pokazal sredinec in s pospešeno hitrostjo odpeljal naprej po regionalni cesti v smeri proti Celju. Policista sta se odpeljala za njim. Po slabem kilometru vožnje je voznik ustavil ob potoku Bolska in peš pobegnil čez potok.V nadaljevanju pa so ga izsledili žalski policisti. Zaradi ugotovljenih cestnoprometnih prekrškov, kot je vožnja s prekoračeno hitrostjo v naselju, vožnja neregistriranega in nezavarovanega vozila, za katero ni bil opravljen tehnični pregled, uporaba registrskih tablic, ki so bile izdane za drugo vozilo, neuporabe varnostnega pasu in neupoštevanja znakov policistke so policisti zoper voznika uvedli prekrškovni postopek, oglobili pa ga bodo z 2620 evri.Zaradi suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi bodo voznika tudi kazensko ovadili.Voznik je sicer imel veljavno vozniško dovoljenje, na katerega pa ima vpisan ukrep prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja z odložitvijo.