Janeza Janše ni bilo na sodišče

Na celjskem okrožnem sodišču je bil dopoldne predobravnavni narok za predsednika SDS Janeza Janšo in nekdanjega direktorja Eurogradenj Klemna Gantarja v zadevi Trenta. Tožilstvo Gantarju očita zlorabo položaja, Janši pa pomoč pri omenjenem kaznivem dejanju. Obtožnico so vložili oktobra 2020, nanaša pa se na domnevno sporne posle z zemljišči v Trenti.

Janše na predobravnavni narok ni bilo, njegov odvetnik Franci Matoz pa je povedal, da je kazenski pregon v tej zadevi povsem nesmiseln: »Gre za čisto anomalijo in čisto nepotreben politični pregon.« Predsednik senata sodnik Marko Brišnik je pojasnil, da ker Janša na predobravnavni narok ni pristopil, hkrati pa je vložil ugovor zoper obtožnico, se šteje, da krivde ne priznava. Gantar krivde na predobravnavnem naroku ni priznal.

Na predobravnem naroku v zadevi Trenta so bili (z leve) odvetnik Janeza Janše Franci Matoz, obtoženi Klemen Gantar in njegova zagovornica Martina Žaucer Hrovatin. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Tožilstvo Janši očita, da naj bi leta 1992 za 350.000 tolarjev (1460 evrov) kupil sporno parcelo, leta 2005 pa jo prodal podjetju Eurogradnje za kar 31,4 milijona tolarjev oziroma 131.000 evrov. Kasneje so Eurogradnje zemljišče prodale podjetju Imos za 146.000 evrov, že istega leta pa je Janša od Imosa za 236.100 evrov kupil trisobno stanovanje v Ljubljani, pri nakupu pa naj bi si pomagal z okoli 100.000 evrov visokim preplačilom Eurogradenj za parcelo v Trenti.

Sodna cenilka je vrednost parcele v Trenti, ko je šel Imos v stečaj, ocenila na le 17.655 evrov. Parcelo pa so v času, ko je že stekla kriminalistična preiskava, na dražbi za 127.500 evrov prodali naprej Damjanu Podjedu. Tedaj je obstajal celo sum, da gre za dogovorjeno visoko ceno, s pomočjo katere bi se vpleteni v sporno preprodajo razbremenili kazenskega pregona, vendar tožilstvo tega ni moglo potrditi.

Specializirani državni tožilec Boštjan Valenčič je po predobravnavnem naroku pojasnil, da so se očitana kazniva dejanja dogajala dalj časa, in sicer med leti 2005 in 2006: »Gre za sporni nakup nepremičnine s strani podjetja Imos. Tožilstvo ocenjuje, da je bila nepremičnina preplačana in v tem je tudi bistvo kaznivega dejanja.« Zadeva bo torej zastarala čez tri do štiri leta, zagrožena je kazen do osem let zapora.

Matoz vztraja, da pri vseh teh poslih ni bilo nič spornega: »Večjih neumnosti, kot sem jih bral v obtožnici, že dolgo nisem bral. Mogoče je tožilec kaj zamešal. Naj si kupi klet za tisti denar, za kar trdi, da je vredna parcela v Trenti, to je 20.000 evrov po obtožbi. Če misli tožilec, da lahko za 20.000 evrov kaj kupi, mu jih jaz dam, pa naj gre kupit.«

Zemljišča v Trenti. FOTO: Dokumentacija Dela

Senat vrhovnih sodnikov je sicer lani ugodil zahtevi Janševe obrambe za prenos krajevne pristojnosti, zato je bila zadeva prenesena na Okrožno sodišče v Celju, ki je nato moralo odločiti o ugovorih zoper obtožnico. Vse podane ugovore je sodišče zavrnilo.

Zakaj je tako dolgo trajalo, da je zadeva prišla na sodišče, je Valenčič pojasnil, da je bila preiskava zelo dolga: »Preiskava je tako dolgo potekala, ker so bili postavljeni različni izvedenci in so izdelovali mnenja. Ko so bili ti izvedenci izločeni, so bili postavljeni drugi izvedenci in to vse zahteva nek čas.« Dodal je, da sta bili postavljeni dve skupini izvedencev, skupno jih je bilo okoli deset.

Matoz je dejal, da obramba ni kriva, da je zadeva na sodišču šele sedaj: »Vprašajte sodišče, zakaj ni sposobno tega rešiti v enem dnevu. Jaz bi to rešil v enem dnevu. Je pa tožilstvo predlagalo izvedence, obramba je predlagala samo urbaniste. Sedem let je tekla preiskava zaradi nesposobnosti preiskovalne sodnice. Ker je zavračala vse dokazne predloge o tem, da se ugotovi, ali je parcela zazidljiva ali ne.«

Med obtoženimi v tej zadevi je tudi nekdanji predsednik uprave Imosa Branko Kastelic. Zanj predobravnavnega naroka še niso opravili. Šele ko ga bodo, bo znan tudi datum začetka glavne obravnave.