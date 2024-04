Na cesto tudi tempirane bombe

V nadaljevanju preberite:

Na pet let zapora in 6000 evrov denarne kazni so decembra 2022 na ljubljanskem okrožnem sodišču obsodili Florijana Gašperina. Očitali so mu, da je za 17 avtomobilov, tri motorje in bivalno prikolico kot kontrolor tehničnih pregledov v ljubljanskem podjetju Produkt podpisal, da so vozila tehnično brezhibna, čeprav to še zdaleč niso bila.