Na gorenjskem pogrešana francoska najstnika

Kranjskogorski policisti iščejo dve pogrešani mladoletni osebi. Pogrešana sta 16-letna Penelope Murat in 17-letni Swen Gaudin Jeangoyut, so sporočili s policijske uprave Kranj.

Pogrešana francoska najstnika. FOTO: Pu Kranj

Muratova ima rjavi lasje do ramen in očala z dioptrijo. Visoka je 155 cm, suhe postave, oblečena v modro majico s kratkimi rokavi in kratke rjave hlače, nosi rjav nahrbtnik s privezano spalno vrečo rjave barve. 17-letnik pa je športne postave, visok 170 cm in svetlolas, oblečen v modro majico s kratkimi rokavi in kratke rjave hlače. Nosi nahrbnik rjave barve. Oba sta francoska državljana.

Na območju Mlinca proti Dovški babi sta se ločila od ostalih pohodnikov. Po do sedaj zbranih podatkih, sta bila nazadnje opažena na Plavškem rovtu, kasneje pa na območju Jesenic. Med navedenimi kraji verjetno prehajata peš ali z avtoštopom.

Vse, ki bi karkoli vedeli o njiju policisti prosijo, naj pokličejo na številko 113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200.