Na občinah štirje osumljeni, da so prejemali podkupnine

Podkupnine in prirejanje dokumentacije?

Celjski župan Bojan Šrot: »Med osumljenimi ni nikogar izmed vodilnih uslužbencev Mestne občine Celje.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Odziv županov

Kriminalisti Policijske uprave Celje so včeraj z mariborskimi kolegi in policisti z več policijskih postaj s širšega območja Celja opravili petnajst hišnih preiskav. Kot je povedal vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto, so hišne preiskave opravili zaradi utemeljenih sumov korupcijskih kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin. Osumljenih je 12 pravnih in 13 fizičnih oseb, od teh štirje javni uslužbenci. Včeraj so pridržali tudi enajst oseb, ki jim je bilo pridržanje po zaključenih preiskavah odpravljeno.Preiskave so opravljali tudi na občini Vojnik, kjer je osumljena ena uslužbenka, in na Mestni občini Celje, kjer so osumljeni trije javni uslužbenci. Kot je povedal župan, preiskavo nadaljujejo še danes, saj so včeraj pregledali le eno od treh zapečatenih pisarn.Ervin Stojnšek je dejal, da preiskujejo okoli trideset poslov, katerih vrednosti so od nekaj tisoč do 1,5 milijona evrov. »Osumljena oseba, zaposlena pri osebi javnega prava, je po prejeti razpisni dokumentaciji fizično posegala v kuverte, jih je odpirala in vanje vstavljala dokumentacijo s podatki, ki so dajalcu podkupnine omogočali pridobitev posla,« je podrobnosti pojasnil Stojnšek. Drug način so bile razveljavitve razpisov, je še dodal: »Pri razpisih večje vrednosti so kaznivo dejanje storili na način, da so razpis po prejeti razpisni dokumentaciji razveljavili, osumljena oseba pa se je z vsebino seznanila in predstavnika gospodarske družbe, dajalca podkupnine seznanila s konkurenčnimi ponudbami ter na tak način omogočila, da je na ponovljenem razpisu dajalec podkupnine posel dobil.«O konkretnih poslih Stojnšek ni govoril, je pa dejal, da gre pri dajalcih podkupnine večinoma za gradbena podjetja. Podkupnine so bile večinoma v denarju in v darilih. Stojnšek je še dejal, da bodo na specializirano državno tožilstvo podali kazenske ovadbe. Za jemanje podkupnine je zagrožena kazen od enega do petih let zapora ter denarna kazen, za dajanje podkupnine pa zapor od šestih mesecev do štirih let in denarna kazen.O oškodovanju v številkah ni možno govoriti, pravi Stojnšek, saj so bili vsi projekti izvedeni. Vendarle pa gre za kršitve načela konkurence med ponudniki, gospodarnosti, ekonomičnosti in smotrnosti. S tem, ko so omejevali konkurenco, občine niso zagotovile gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev, so sporočili iz celjske policijske uprave.Celjski župan Bojan Šrot je povedal, da kriminalisti tudi danes na občini nadaljujejo preiskavo, in sicer na oddelku za okolje, prostor, komunalo, investicije in prostorsko načrtovanje: »Med osumljenimi ni nikogar izmed vodilnih uslužbencev Mestne občine Celje, preiskava pa poteka v smeri suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z javnim naročanjem.« Dodal je, da gre za naročila, ki so manjša od 100.000 evrov. S celjske občine prihajajo sicer trije osumljeni, nikogar izmed njih pa danes ni v službi. Kako bo z njihovim delom v prihodnje, je Šrot pojasnil: »Kadrovsko pooblastilo ima direktorica, ki bo izpeljala vse ustrezne postopke. Smo za zdaj v predkazenskem postopku in te osebe imajo zgolj status osumljencev.«Vojniški županpa je dejal, da je pri njih osumljena ena zaposlena: »Sumijo, da je sprejemala darila pri sklepanju poslov. Občina v to ni vključena, ne župan ne sodelavci. Gospa je zdaj doma, bomo videli, kako bo potem. Za zdaj ni vzroka, da ne bi delala. Nikoli nisem ničesar sumil in trdim, da imamo oddajo del tako urejeno, kot mora biti. Vendar odredba sodišča je bila dana. Če je bilo kaj narobe, je pa seveda treba ukrepati.« Pojasnil je, da je kriminaliste zanimalo več poslov, med drugim gradnja vrtca na Frankolovem.