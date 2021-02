Na območju Slovenske Bistrice preiskujejo domnevno nasilno smrt ženske

Policijska uprava Maribor je bila pred 6. uro zjutraj obveščena, da je bila na območju policijske postaje Slovenska Bistrica v stanovanjski hiši najdena mrtva ženska. Prve ugotovitve kažejo na to, da je ženska umrla nasilne smrti.



Policisti in kriminalisti pod vodstvom dežurnega preiskovalnega sodnika in v navzočnosti dežurnega državnega tožilca opravljajo ogled kraja najdbe trupla. Kot so še sporočili s policije, je kriminalistična preiskava šele v začetni fazi, zato več informacij zaenkrat ne morejo posredovati.



Po pisanju časnika Večer naj bi do dogodka prišlo na območju občine Oplotnica.

