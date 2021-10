Na račun bolnih otrok je hotel zaslužiti

Potem ko je društvo Viljem Julijan, ki zbira sredstva za pomoč otrokom z neozdravljivimi redkimi boleznimi, pred dnevi sporočilo, da se je neznanec v Ljubljani zadnje čase lažno predstavljal za njihovega predstavnika, je policija moškega prijela.

»Zgroženi smo in ogorčeni, da je nekdo tako podel in nizkoten, da je zlorabil identiteto našega društva, se lažno predstavljal v našem imenu ter zase na ta način skušal pridobiti denar. To je resnično nedopustno!« so prepričani v društvu.

»Primer je sedaj v rokah policije, ki ima identiteto te osebe,« so zapisali in pozvali morebitne priče, s katerimi je moški stopil v stik, da se jim oglasijo.

Hvaležni so, da so jih ljudje opozorili na to zlorabo, pri tem pa opozarjajo, da v društvu, ki sta ga ustanovila glasbenik SoulGreg Artist oziroma Gregor Bezenšek in njegova žena Nina, starša dečka Viljema Julijana, ki je pri dveh letih in pol izgubil bitko z neozdravljivo boleznijo, sredstev za male borce nikoli ne zbirajo fizično, temveč izključno z direktnimi bančnimi nakazili na TRR dobrodelnega sklada Viljem Julijan in SMS-donacijami.

Informacijo so na ljubljanski policijski upravi potrdili. Kot je v okviru varstva osebnih podatkov zapisal tiskovni predstavnik uprave Tomaž Tomaževic, so v začetku meseca prejeli prijavo enega od humanitarnih društev. »Glede tega policisti zoper znanega 41-letnega osumljenca vodijo predkazenski postopek in zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zoper premoženje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je zapisal Tomaževic.